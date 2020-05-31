Son dakika: Başkan Erdoğan, Gençlerle Buluşma Programı'nda konuşuyor

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Dünya genelinde her yıl 7 milyon, ülkemizde 100 bin kişi tütün kullanıma bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor.

Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir.

400 bin insanın hayatına mal olan virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma lüksümüz yoktur.

Para kazanma hırsının insani değerlerin hatta insan hayatının önüne geçtiği tuhaf zamanlarda yaşıyoruz.

GENÇLERİMİZİ NE KADAR BİLİNÇLENDİRİRSEK...

Vahşi kapitalizmin en çok sirayet ettiği sektörlerin başında tütün endüstrisi vardır.

Alkol düzenlemesinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar her adımımız engellenmeye çalışıldı.

Türkiye 1970'lerde 'İnşallah bol bol içki ve sigara içilir.' temennisiyle meyhane açan, Gümrük ve Tekel bakanları dahi görmüştür.

Gençlerimizi sigara, içki ve uyuşturucunun zararlarına karşı ne kadar bilinçlendirirsek, geleceğimize o denli güvenle bakabiliriz.

Biz bu sigara müptelası olan vatandaşlarımızı çok seviyoruz. Onların sigara fiyatlarını arttıralım, belki o zaman bu işten yavaş yavaş kaçarlar diye düşünüyoruz fakat yine de kaçmıyorlar nedense? Ama biz yine vergiyi sigaraya bindireceğiz.