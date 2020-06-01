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Haberler Gündem Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

/ terör örgütünün bölgesine yönelik sızma girişimi bir kez daha önlendi. 2 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Bakanlık bu haberi hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu.

Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

01.06.2020, 11:25 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020,11:34

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimi bir kez daha önlendi. Kahraman Komandolarımız, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 2 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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