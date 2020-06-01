Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimi bir kez daha önlendi. Kahraman Komandolarımız, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 2 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimi bir kez daha önlendi. Kahraman Komandolarımız, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 2 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/g0qrEErmHY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2020
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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