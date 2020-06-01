  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem PTT ATM'lerinden çipli TC kimlik kartıyla çekim imkanı

'lerinden çipli kimlik kartıyla çekim imkanı

AŞ tarafından 'de ilk defa başlatılan uygulamayla, ve doğum yardımı ile ödemelerini alacak vatandaşlar, bu işlemlerini PTT 'lerinde çipli kimlik kartlarıyla gerçekleştirebilecek.

PTT ATM'lerinden çipli TC kimlik kartıyla çekim imkanı

01.06.2020, 13:03

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde verilen sosyal yardım ve doğum yardımı ile İŞKUR ödemelerini almaya hak kazanan vatandaşların, PTT iş yerlerine gitmesine gerek olmayacak. Vatandaşlar, PTT ATM'lerinden ödemelerini kolaylıkla alabilecek.

Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek uygulamayla, PTT'de hesabı olan veya olmayan tüm vatandaşlar, çipli TC kimlik kartları ve nüfus müdürlüklerinden kimliklerini teslim alırken kendilerine verilen şifrelerle ATM'lerden giriş yaparak hesaplarına yatırılan ödemeleri temin edebilecek.
Şifresini hatırlamayan vatandaşlar, işlemlerini PTT iş yerlerinden de gerçekleştirebilecek. Ödeme tarihleri ise vatandaşların cep telefonlarına gönderilecek SMS ile bildirilecek.

Öte yandan PTT AŞ, yeni tip koronavirüs sürecinde vatandaşlara güvenli şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlar ve çalışanların sağlığı için iş yerlerinin önünde sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlemeler yapılırken, ülke genelindeki 4 bine yakın PTT ATM'si düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

PTT ATM'lerinden çipli TC kimlik kartıyla çekim imkanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA