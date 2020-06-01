  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Şehit polisin katili tutuklandı

Şehit polisin katili tutuklandı

'da dün 'dur' ihtarına uymayıp açtığı ateşle polis memuru 'ı (31) şehit eden M.E.C. (25) yakalandı. Öte yandan şehit olan polis memuru Atakan Arslan (31), memleketi 'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit polisin katili tutuklandı
Giriş Tarihi: 1.6.2020

Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayıp açtığı ateşle polis memuru Atakan Arslan'ı (31) şehit eden M.E.C. (25) teslim oldu. Şüphelilerin yakalanması için hava destekli operasyon düzenleyen polis, F.A. ve M.A'yı Şilbe Mahallesi'nde yakaladı. Diğer şüpheli M.E.C. ise dün sabah Bağlar Polis Merkezi'ne gidip teslim oldu. İşlemleri tamamlanan zanlı, tutuklandı. Şehit polis memuru Atakan Arslan ise memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi.



KIZIYLA BİRLİKTE UĞURLADI
Şehidin eşi Gözde Arslan, küçük çocuklarıyla birlikte eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Cenazeye katılan Bakan Soylu, "Helalleşemedik, kızım için sabrediyorum" diyen acılı eşe taziye dileklerinde bulundu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şehit polisin katili tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA