Şehit polisin katili tutuklandı

Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayıp açtığı ateşle polis memuru Atakan Arslan'ı (31) şehit eden M.E.C. (25) teslim oldu. Şüphelilerin yakalanması için hava destekli operasyon düzenleyen polis, F.A. ve M.A'yı Şilbe Mahallesi'nde yakaladı. Diğer şüpheli M.E.C. ise dün sabah Bağlar Polis Merkezi'ne gidip teslim oldu. İşlemleri tamamlanan zanlı, tutuklandı. Şehit polis memuru Atakan Arslan ise memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi.





KIZIYLA BİRLİKTE UĞURLADI

Şehidin eşi Gözde Arslan, küçük çocuklarıyla birlikte eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Cenazeye katılan Bakan Soylu, "Helalleşemedik, kızım için sabrediyorum" diyen acılı eşe taziye dileklerinde bulundu.