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Haberler Gündem Toplu taşımada yüzde 50 yolcu taşıma sınırlaması kaldırıldı

Toplu taşımada yüzde 50 yolcu taşıma sınırlaması kaldırıldı

, araçlarındaki yolcu kapasitesinin yüzde 50'si oranında doluluk olması gerektiği yönündeki talimatın yürürlükten kaldırıldığını açıkladı.

Toplu taşımada yüzde 50 yolcu taşıma sınırlaması kaldırıldı

01.06.2020, 19:52

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde normalleşme çalışmaları kapsamında İçişleri Bakanlığından yayınlanan genelgede şehir içi toplu taşımda araçların yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı. Metrobüs ve diğer toplu taşımlarda ayakta yolcu alınıp alınmayacağına il ve ilçe hıfzısıhha kurullarınca karar verilecek.

ŞEHİRLER ARASI ULAŞIMI KAPSAMIYOR
Uygulamanın şimdilik şehirler arası yolcu taşımacılığını kapsamadığı bildirildi.

YOLCU ALMA SINIRI HIFZISSIHHA KURULLARINA BIRAKILDI
Genelgede, toplu taşımadaki oturma düzeni için yüzde 50 kapasite kullanımı zorunluluğu kaldırılırken araçların cinsine ve yoğunluğuna göre ayakta ne kadar yolcu alacaklarına ilişkin karar il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarına bırakıldı.

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