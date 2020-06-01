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yolculuğunda bir milat aşıldı

Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin, ABD Ulusal Havacılık ve Dairesi () astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken'i 'na (ISS) götüren Crew Dragon adlı uzay aracı fırlatıldı İki astronoto taşıyan Crew Dragon TSİ 17:30'da Uluslararası Uzay İstasyonu'yla kenetlendi.

Uzay yolculuğunda bir milat aşıldı
Giriş Tarihi: 1.6.2020

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ortaklığıyla dünya yörüngesine gönderdiği ilk insanlı uzay mekiği denemesi başarıyla tamamlandı. Astronotlar Bob Behnken ve Doug Hurley ile birlikte uzay aracı TSİ 22.22'de başarılı bir şekilde gönderildi. Araç, 19 saatlik bir yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarıyla bağlandı. Bu uçuşla birlikte ilk kez özel bir şirket uzaya astronot taşımış oldu.


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