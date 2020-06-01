Uzay yolculuğunda bir milat aşıldı

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ortaklığıyla dünya yörüngesine gönderdiği ilk insanlı uzay mekiği denemesi başarıyla tamamlandı. Astronotlar Bob Behnken ve Doug Hurley ile birlikte uzay aracı TSİ 22.22'de başarılı bir şekilde gönderildi. Araç, 19 saatlik bir yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarıyla bağlandı. Bu uçuşla birlikte ilk kez özel bir şirket uzaya astronot taşımış oldu.



