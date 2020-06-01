Yunanlılar göçmen botunu patlattı: 1 ölü

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, sahil bandında yapılan denetim sırasında 8 göçmen yakalandı.

Göçmenler 31 kişi olduklarını ve Sisam Adası'na geçtiklerini, 2 kişinin adaya girebildiğini fakat 29 göçmenin Yunan unsurları tarafından can salına bindirilip Türk karasularına getirildiğini ancak botun Türk karasularına girdikten sonra patlatıldığını söyledi.

1 GÖÇMENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Daha sonra ise bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan arama kurtarma çalışmaları başladı. Sahil Güvenlik helikopterinin tespiti üzerine 20 göçmen kurtarıldı. Dalış timi ise denizden 1 göçmenin cansız bedenini çıkardı.