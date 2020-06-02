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açıkladı! 4 örgüt mensubu daha teslim oldu

, emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerinin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde sürüyor. İkna çalışmaları neticesinde bugün 4 örgüt mensubu daha teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 4 örgüt mensubu daha teslim oldu

02.06.2020, 09:00 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020,09:16

Emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu 4 terörist daha teslim oldu. Bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 81'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması neticesinde, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor.

Bu kapsamda,2015 yılında zorla kaçırılarak örgüte katılan K.Y. ile 2016 yılında yine zorla kaçırılarak örgüte katılan N.A., jandarmanın ikna çalışması sonucunda; örgüte 2015 yılında katılan Ş.Y. ve 2014 yılında katılan N.A., Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 81'e yükseldi.

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