Özdil’in villasının 25 metrekarelik kaçak bölümü yıkıldı

Gazeteci Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki villasının kaçak bölümlerinin yıkımı 3'üncü günde de devam etti. Villanın 3 günde yaklaşık 25 metrekarelik bölümünün yıkıldığı öğrenildi. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri de yıkım çalışmalarını yakından takip ediyor.

TUBA AYHAN