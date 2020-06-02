  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Özdil’in villasının 25 metrekarelik kaçak bölümü yıkıldı

Özdil’in villasının 25 metrekarelik kaçak bölümü yıkıldı

Özdil’in villasının 25 metrekarelik kaçak bölümü yıkıldı
Giriş Tarihi: 2.6.2020

Gazeteci Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki villasının kaçak bölümlerinin yıkımı 3'üncü günde de devam etti. Villanın 3 günde yaklaşık 25 metrekarelik bölümünün yıkıldığı öğrenildi. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri de yıkım çalışmalarını yakından takip ediyor.

TUBA AYHAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Özdil’in villasının 25 metrekarelik kaçak bölümü yıkıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA