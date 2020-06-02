Gazeteci Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki villasının kaçak bölümlerinin yıkımı 3'üncü günde de devam etti. Villanın 3 günde yaklaşık 25 metrekarelik bölümünün yıkıldığı öğrenildi. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri de yıkım çalışmalarını yakından takip ediyor.
TUBA AYHAN
Özdil’in villasının 25 metrekarelik kaçak bölümü yıkıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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