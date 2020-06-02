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Şehit babasından Soylu’ya teşekkür

Şehit babasından Soylu’ya teşekkür
Giriş Tarihi: 2.6.2020

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Kazan Vadisi'nde etkisiz hale getirilen 3 teröristin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 yıl önce bölgede şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca (30) ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış (26) için 'Rahat uyuyun' notuyla Twitter hesabından açıklama yapmıştı. Bunu nüzerine, Adana'da yaşayan Şehit Sanca'nın babası Muharrem Sanca'dan (78) Soylu'ya teşekkür geldi. Sanca, "Komutanlardan Allah razı olsun, her zaman yanımızdalardı. 'İntikamını aldık' dediler, çok memnun olduk" dedi.

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