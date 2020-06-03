Başkan Akın makam aracını minik Zeynep’e tahsis etti

Manisa Turgutlu'da lenfoma kanseri olan 7 yaşındaki Zeynep Güneş'in yardım çağrısına Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın sessiz kalmadı. Akın, minik Zeynep'i ve ailesini ziyaret ederek tüm ihtiyaçlarını bir hayırsever ile birlikte karşıladı. Gülsüm ve Kutbettin Güneş'in kızları 7 yaşındaki Zeynep'in tümor nedeniyle sağ böbreği alındı. Lenfoma tanısı konan ve Celal Bayar'da kemoterapi gören minik kız hastalığı nedeniyle okula gidemedi. Ailesinin yardım çağrısı üzerine Zeynep'i ziyaret eden ve bir hayırseverle birlikte tüm ihtiyaçlarını karşılayan Başkan Akın, Manisa'ya kemoterapiye giden Zeynep için makam aracını da tahsis etti.

İLKER UYAR