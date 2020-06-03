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Erdoğan imzaladı! Atama kararları 'de

Son dakika haberi... Tarım ve , Toprak Mahsulleri Ofisi ve Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları 'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

03.06.2020, 08:54

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğüne Nurettin Taş atandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu Üyeliğine Osman Yıldız'ın ataması yapılırken, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşavirliğine ise İbrahim Erkan Keleş getirildi.

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