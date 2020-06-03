Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

03.06.2020, 08:54