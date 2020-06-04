Başkan Erdoğan ve Libya Başbakanı Serrac'tan ortak açıklama





Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başbakanı Sarrac bugünkü görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek bir basın toplantısı düzenledi. İki lider de görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Libya'daki son duruma ilişkin "Darbeci Hafter'in saldırılarına rağmen sayın Sarrac düzeyli bir tutum takınmıştır. Açık söylüyorum bir kez daha söylüyorum. Darbeci Hafter diyorum. Tabi Hafter'i bir kenara koymak mümkün değil gibi bir anlayışla yaklaşım gösteren devlet başkanları da var. Onlara tekrar hatırlatıyoruz. Hiçbir zaman Libya halkının sorunları ile ilgilenmeyen bir kişinin bu konuda masaya oturacak bir temsili kabiliyeti de olamaz" dedi. İşte ayrıntılar;

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

LİBYA'YI YALNIZ BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ

Ziyaret Türkiye ile Libya arasındaki bağı bir kez daha göstermiştir. Libya'yı bu zor günlerde yalnız bırakmadık. Libyalı kardeşlerimizi asla lejyonerlerin darbecilerin insafına bırakmayacağız. Sayın Sarrac ile Libyalı kardeşlerimizin barış ve refahına katkı yapacak bir görüşme gerçekleştirdik. Libya bir an önce istikrara kavuşmalıdır.

DARBECİ HAFTER'İN TEMSİL KABİLİYETİ YOK, ONU DESTEKLEYENLER TARİHE HESAP VERECEK

Çözüm ancak Birleşmiş Milletler himayesinde ve Libyalıların öncülüğünde yürütülecek bir çalışma ile elde edilebilecektir. Darbeci Hafter'in saldırılarına rağmen sayın Sarrac düzeyli bir tutum takınmıştır. Açık söylüyorum bir kez daha söylüyorum. Darbeci Hafter diyorum. Tabi Hafter'i bir kenara koymak mümkün değil gibi bir anlayışla yaklaşım gösteren devlet başkanları da var. Onlara tekrar hatırlatıyoruz. Hiçbir zaman Libya halkının sorunları ile ilgilenmeyen bir kişinin bu konuda masaya oturacak bir temsili kabiliyeti de olamaz.

Libya'nın bir an önce istikrara kavuşması komşularımızın ve Avrupa'nın yararına olacaktır. Kendisine teşekkür ediyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum"

LİBYA BAŞBAKANI SARRAC: DÜŞMANI BİTİRENE KADAR DURMAYACAĞIZ

"Türkiye'nin cesur tutumuna teşekkür ediyoruz. Darbecilere diyorum ki artık sonun başlangıcındasınız. Libya'dan elinizi yakamızdan elinizi çekin. Buradan geri dönüş yok. Düşmanı bitirene kadar durmayacağız. Bunların başındaki şahsa müzakere imkanı sunulmayacak"