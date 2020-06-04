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Libya Hükümeti, 'ta kontrolü sağladı

Reuters, başkent 'ta kontrolü sağladığını duyurdu. Hafter milisleri başkentten çekilmeye başladı.

Libya Hükümeti, Trablus'ta kontrolü sağladı

04.06.2020, 11:11 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020,11:43

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişini sürdürüyor.

Ulusal Mutabakat Hükümeti başkent Trablus'un tüm idari sınırlarının gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarıldı.

3 BÖLGE DAHA KURTARILDI

Ulusal Mutabakat Hükümeti, Kasr bin Gashir ilçesi ve güneyindeki Soug Al Khimes ile birlikte Wadi al-Rabi bölgesinin de gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarıldığı aktarıldı.

'HAFTER BÖLGEDEN KISA SÜREDE TEMİZLENECEK'

Açıklamalarda bulunan UMH ordusunun güney Trablus'taki komutanlarından Ali Abu Ziyan, UMH birliklerinin Kasr bin Gashir ilçesine giriş yaptığını ve Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'un güney bölgesinden kısa sürede temizleneceğini söylemişti.

TRABLUS HAVALİMANI'NDA KONTROL UMH BİRLİKLERİNE GEÇTİ

Libya ordusu, dün yaptığı açıklamada ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladığını duyurmuştu.

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