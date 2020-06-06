Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Alınan bilgiye göre, Erdoğan, İdlib'de zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu şehit olan Zengin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
AA
Başkan Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı diledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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