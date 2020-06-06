Hafter milislerinden görülmemiş katliam

Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune kentindeki bir hastanede, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 106 ceset bulundu. Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, ilk belirlemelere göre söz konusu sivillerin infaz edildiklerinin anlaşıldığı ifade edildi. Öte yandan Libya Sağlık Bakanlığı Basın Müsteşarı Emin el-Haşimi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu cesetlerin çoğunda işkence izlerine rastlandığını belirtti. Bazı cesetlerin tanınmaz olduğunu aktaran Haşimi, savaş suçlarının yerel ve uluslararası bütün kanunları ihlal ettiğini vurguladı. Libya'daki yetkili makamlardan ise henüz olayın sorumluları hakkında daha fazla bilgi paylaşılmadı. Hafter milislerini önceki gün Trablus'tan çıkardıklarını duyuran Libya ordusu, dün sabah başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune'de kontrolü sağladığını açıklamıştı.