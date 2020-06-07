Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'un vefat yıl dönümlerine ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
Erdoğan, "Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Mekânları cennet olsun." dedi.
Cahit Zarifoğlu vefatının 33. yılında anılıyor
Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı #CahitZarifoğlu ve #AbdurrahimKarakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 7, 2020
Mekânları cennet olsun. pic.twitter.com/X7RZHt4hKU
Başkan Erdoğan'dan Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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