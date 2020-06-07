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Başkan Erdoğan'dan ve mesajı

Başkan , Türk edebiyatının önemli isimlerinden ve 'un vefat yıl dönümlerine ilişkin hesabından bir mesaj yayınladı. Erdoğan, "Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u yâd ediyorum. Mekânları cennet olsun." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç mesajı

07.06.2020, 14:32 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020,14:33

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'un vefat yıl dönümlerine ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Erdoğan, "Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Mekânları cennet olsun." dedi.

Cahit Zarifoğlu vefatının 33. yılında anılıyor

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