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Hazine ve Maliye Bakanı , şair Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı

Hazine ve Maliye Bakanı , şair ve 'nu ölümlerinin yıl dönümünde andı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şair Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı

07.06.2020, 13:09

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk edebiyatına öncülük eden ve davalarını sanatla yoğuran iki usta edebiyatçımız Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu ölümlerinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum" ifadesini kullandı.

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