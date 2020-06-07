Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk edebiyatına öncülük eden ve davalarını sanatla yoğuran iki usta edebiyatçımız Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu ölümlerinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum" ifadesini kullandı.
Türk edebiyatına öncülük eden ve davalarını sanatla yoğuran iki usta edebiyatçımız Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu ölümlerinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum. pic.twitter.com/JPlFXqx77Y— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 7, 2020
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şair Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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