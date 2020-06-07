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duyurdu! Aşılama takviminde değişiklik

tarafından 81 il sağlık müdürlüğüne gönderilen yazıyla aşılama takviminde değişiklikler yapıldı. Yeni uygulama 1 Temmuz itibarıyla başlayacakç

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Aşılama takviminde değişiklik

07.06.2020, 10:56

İlköğretim 1. ve 8.sınıf okul çağı aşılamalarının Bağışıklama Danışma Kurulu tavsiyesi doğrultusunda 3 Haziran 2020 tarihinde değiştirilerek Aile Hekimliği Birimlerinde uygulanmasına karar verildi. İlköğretim 1. sınıfta KKK(Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak)aşısının 2. dozu ve DaBT-İPA(Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Çocuk Felci)aşısının pekiştirme dozu, 8. Sınıfta da Td (Tetanoz, Difteri) aşısının pekiştirme dozu uygulanıyor. Yapılan değişiklikle ilköğretim 1.sınıfta okullarda uygulanan KKK ve DaBT-İPA aşıları, 1 Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 48.ayına girmiş olan tüm çocuklara Aile Hekimliği Birimlerinde uygulanacak. İlköğretim 8.sınıfta okullarda uygulanan Td aşısı 1 Temmuz 2007 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 13 yaşına (156.ay) girmiş olan tüm çocuklara Aile Hekimliği Birimlerinde uygulanacak.

YENİ UYGULAMA 1 TEMMUZ İTİBARIYLA BAŞLAYACAK
1 Temmuz 2016 tarihinden önce doğmuş ve halen ilköğretime başlamamış olan çocukların KKK ikinci dozu ve DaBT-İPA aşısı 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerinde yine okullarda uygulanacak.Ebeveynlerin, çocuklarının aşılanma bilgilerini aile hekimlerine başvurarak kayıtlardan ve aşı kartlarından takip etmeleri, çocukların aşılanma zamanı geldiğinde gecikmeksizin aile hekimliği birimlerine başvurmaları gerekiyor.

İHA

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