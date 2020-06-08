Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak? Düğünler için hangi tarihe karar verildi? İşte detaylar...

Koronavirüs salgını düğünleri de sekteye uğrattı. Salgın nedeniyle, tedbir amaçlı düğünlere ara verildi ve salonlar kapatıldı. 1 Haziran itibariyle normalleşme adımlarının hayata geçirilmesinin ardından, evlilik hazırlığı yapan binlerce çiftin gözü düğün salonlarına çevrildi. Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak? Düğünler için hangi tarihe karar verildi? Binlerce çiftin merak ettiği cevabın detayları haberimizde...

DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Düğün salonlarına dair açıklama yapan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü "Düğün salonlarının ne zaman açılacağına yönelik net bir tarih vermek mümkün değil. Bunu belirleyecek makam biz değiliz. Ama şu bir gerçek, kapalı mekânlarda, düğünler de dahil, kongre ve toplantılar yakın zamanda pek olacak gibi durmuyor. Ortam yeteri kadar güvenli değil." ifadelerini kullandı.

Özlü açıklamasına Düğünlerimiz, gelenek-görenek icabı, çok kalabalık olur. Sosyal mesafe ortadan kalkar. Böylesi bir salgında eski rutine uygun düğünler yapamayız. Düğüne başka şehirlerden de katılım olacaktır, bu da ayrı bir risk. Diyelim istenmeyen bir durum yaşandı. Bu 500 kişinin birden karantinaya alınması demek. Mutluluğu paylaşalım derken bir kâbusun içinde kendimizi bulabiliriz." şeklinde devam etti.

Sosyal mesafenin son derece önemli olduğunu belirten Özlü "Önerim, sadeleştirerek, aile içerisinde daha az kalabalıkla düğün yapılması ya da açık hava mekânlarının kullanılması. Tedbirler alınır, sosyal mesafe korunursa açık havada düğün yapmanın sakıncası olmaz. Düğün salonu işletmecileri, organizasyon şirketleri misafirlerini nasıl riske etmeyeceklerini düşünerek, yeni formatlar geliştirsinler. Mesela, gelecek misafirlere davetiye ile düğüne nereden girilip çıkılacağı, nasıl davranılacağı gibi kuralların yazılı olduğu bir liste gönderilebilir. Gelenler de ona uygun davranır. Takı merasimi, tebrikleşme uzaktan halledilir. Belediyeler de elini taşın altına koyup, düğün yapılabilecek açık, güvenli alanlar oluşturabilir." dedi.

HANGİ MEKANLAR KAPALI?

Genelge ile 16 Mart saat 24.00 itibariyle bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu.

İşte kapalı olan mekanlar:

Tiyatro,

sinema salonları,

gösteri merkezi,

konser salonu,

nişan/düğün salonu,

Çalgılı/müzikli lokanta/kafe,

gazino,

birahane,

taverna,

Kafeterya,kır bahçesi,

nargile salonu,

nargile kafe,

internet salonu,

internet kafe,

her türlü oyun salonları,

Her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil),

dernek lokalleri,

lunapark,

Yüzme havuzu,hamam, sauna,

kaplıca,

masaj salonu,

SPA merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.