Emine Erdoğan'dan, 'Dünya Okyanuslar Günü' mesajı

Emine Erdoğan, 8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü nedeniyle, Twitter hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, suyun hayat, okyanusların ise sayısız yaşam türünün yuvası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"8 Haziran 'Dünya Okyanuslar Günü'nde okyanusların, denizlerin ve kıyıların temizliğinin, dünyamız için hayati öneme sahip olduğunu bir kere daha hatırlayalım. Deniz ve okyanus, dünyadaki tüm ülkelerin ortak sınırıdır. Bu nedenle ortak bir vicdanla hareket etmemiz gerekiyor. Sıfır atık felsefesini denizleri de kapsayan bir yaşam biçimi haline getirebilirsek, engin mavilikleri geleceğe taşıyabiliriz. Çocuklarımız sularında balıktan çok plastiğin yüzdüğü bir geleceği hak etmiyor. Okyanuslar tabiatın döktüğü gözyaşları olmasın."