Erdoğan, Zarifoğlu ve Karakoç’u andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şair Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıldönümü dolayısıyla rahmetle andı. Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıldönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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