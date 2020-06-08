Öğretmenlerin yaz dönemi mesleki çalışma programı belirlendi

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, öğretmenlere yönelik yaz döneminde düzenlenecek mesleki eğitim programının detaylarıyla ilgili açıklama yaptı.

Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması için uzaktan eğitim süresinin 19 Haziran'a kadar uzatıldığını hatırlatan Boyacı, normalleşme süreci kapsamında da öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ilişkin hazırlık yaptıklarını söyledi.

"MESLEKİ ÇALIŞMA YAPMAK İSTEDİKLERİ OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİ TERCİH EDECEKLER"&NBSP;

Bu kapsamda Bakanlıkta görevli yönetici ve öğretmenlerin mesleki çalışmalarını 22-30 Haziran 2020 tarihlerinde kendi okullarında yapacağını anlatan Boyacı, "Salgın nedeniyle idari izinli olduğu dönemde görev yaptığı ilden ayrılanlar bulundukları illerdeki okul ve kurumlarda mesleki çalışmalarını yapabilecek. Görevli olduğu ilden başka ilde mesleki çalışma yapacak öğretmenlerin 'https://mebbis.meb.gov.tr' adresi başvuru modülü üzerinden mesleki çalışma yapmak istedikleri okul müdürlüklerini tercih edecekler" dedi.

Boyacı, bu yılki mesleki gelişim programına ilişkin, "Sadece bu döneme özgü olarak öğretmenlerimize halihazırda yürütülmekte olan mesleki gelişim programları yüz yüze yapılacağı gibi online olarak da sunulacak. Online eğitimler, Mebbis modülünden öğretmenlere duyurulacak" dedi.

Bu yıl öğretmenlerin mesleki çalışma programında pek çok yenilik yaptıklarını belirten Boyacı, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin dünyaca ünlü bilim adamları, deneyimlerini öğretmenlerle videolu anlatımlarla paylaşacak. Öğretmenlerimize uluslararası akredite sertifika programları sunulacak. Çerçeve programımızın da içeriğini yeniledik. Bu kapsamda zeka oyunlarından STEM ve robotik kodlama eğitimine pek çok program öğretmenlerimiz için hazırlanacak."

BAKAN SELÇUK ÖĞRETMENLERE SESLENECEK

Mesleki gelişim programına göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 milyon öğretmene mesleki çalışma programının başladığı ilk gün olan 22 Haziran'da Bakanlığın eğitim bilişim ağı EBA'dan yapılacak canlı yayında seslenecek.

Öğretmenler, yeni mesleki gelişim programına ilişkin Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı'dan da EBA kanalıyla bilgiler alacak.

Öğretmenler, 2020 Haziran dönemi mesleki çalışmaları, Bakanlığın belirlediği çerçeve program doğrultusunda yerel ihtiyaçlara göre gerçekleştirecek.

PROGRAMDA NELER YER ALIYOR?

Bakanlığın belirlediği çerçeve programının bazı başlıkları şöyle:

"Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi), yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi, eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme, bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi, zeka oyunları uygulamaları eğitimi, akıl ve zeka oyunları eğitimi, müze eğitimi, masal anlatıcılığı eğitimi, oryantiring eğitimi, doğa yürüyüşü eğitimi, bir öğretmen bin ritim eğitimi, Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimi, köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi, öğretmenlik meslek etiği eğitimi, okul-aile iş birliği eğitimi, okul tabanlı afet eğitimi, kariyer rehberliği, ergenlik çağında bulunan öğrencilere yönelik sınıf yönetimi ve disiplin eğitimi, okulda ilk yardım eğitimi, öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi, şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler, okul ve çevre güvenliği eğitimi, değerler eğitimi, kaynaştırma eğitimi, bireyselleştirilmiş eğitim programları, işletmelerde mesleki eğitim, staj ve yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları, öğrenci devamsızlığının azaltılması için alınacak tedbirler, STEM eğitimi, robotik ve kodlama eğitimi, teknoloji ve madde bağımlılığı eğitimi."

"ÖĞRETMENLER TÜRKİYE İÇİN SÖYLÜYOR PROJESİ"&NBSP;

Bakanlığın programına göre, seminer programında ayrıca uzaktan eğitim faaliyetleri değerlendirilecek ve okul raporları hazırlanacak.

2020-2021 öğretim yılında öğrencilerin COVID-19 salgını sürecindeki öğrenme kazanımlarına ilişkin eksiklerin giderilmesine yönelik gerçekleştirilecek tamamlayıcı eğitim sürecinin kazanım, ders ve diğer derslerle olan ilişkisi değerlendirilerek planlaması yapılacak.

"Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor Projesi" kapsamında güzel sanatlar ve müzik öğretmenlerince, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, klasik Türk müziği ve tasavvuf müziği açık hava konserleri düzenlenecek. İllerdeki tarihi ve kültürel mekanlarda güzel sanatlar liselerinin katkılarıyla müzik etkinlikleri planlanacak. İllerin kültürel mirasları bağlamında halk ozanları şair ve yazarların eserlerine ilişkin kültürel müzik eşliğinde canlandırma etkinleri düzenlenecek.

EN BÜYÜK UZAKTAN EĞİTİM MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMI

Öğretmenler ayrıca, müze eğitimi, tarihi mekanlarda drama eğitimi, etkileşimli kitap okuma eğitimi, doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği, doğada masal anlatımı, açık etkileşimli sergiler, üniversitelerle iş birliği halinde atölye çalışmaları da yürütebilecekler. Ayrıca öğretmenlerin de görev aldığı Vefa Sosyal Grubu çalışmalarının görünürlüğüne ilişkin etkinlikler düzenlenebilecek. Bu kapsamda başarı öykülerinin anıların paylaşılacağı açık hava etkinleri düzenlenebilecek.

Yaz boyunca okulların açılacağı tarihe kadar 500 bin öğretmen ve okul yöneticisi için Türk eğitim tarihinin en büyük uzaktan eğitim mesleki gelişim programı yürütülecek.