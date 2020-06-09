"Ayasofya Cami'nin ibadete açılması" amacıyla Meclis Başkanlığına sunulan Araştırma Önergesi, TBMM'de kabul edilmedi.
AK PARTİ TARİH VERDİ
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ayasofya'nın İbadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz. Danıştay'da bir dava yürümektedir, temmuz ayı içerisinde bununla alakalı bir karar verilecektir. Mesele araştırmanın ötesine geçmiştir. Karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır." mesajını verdi.Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya ve Doğu Akdeniz cevabı MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Ayasofya' açıklaması: Allah'ın izniyle ezan sesi yükselecektir Ayasofya için kritik tarih! Gözler oradan çıkacak kararda
AK Parti'den flaş Ayasofya açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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