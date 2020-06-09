Haberler Gündem AK Parti'den flaş Ayasofya açıklaması!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ayasofya'nın ibadete açılması için yapılacak çalışmalara ilişkin tarih verdi. Muş, "Danıştay’da bir dava yürümektedir, temmuz ayı içerisinde bununla alakalı bir karar verilecektir. Mesele araştırmanın ötesine geçmiştir. Karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır" ifadelerini kullandı.