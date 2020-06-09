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Haberler Gündem AK Parti'den flaş Ayasofya açıklaması!

'den flaş açıklaması!

Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 'nın ibadete açılması için yapılacak çalışmalara ilişkin tarih verdi. Muş, "Danıştay’da bir dava yürümektedir, temmuz ayı içerisinde bununla alakalı bir karar verilecektir. Mesele araştırmanın ötesine geçmiştir. Karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den flaş Ayasofya açıklaması!

09.06.2020, 17:38

"Ayasofya Cami'nin ibadete açılması" amacıyla Meclis Başkanlığına sunulan Araştırma Önergesi, TBMM'de kabul edilmedi.

AK PARTİ TARİH VERDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ayasofya'nın İbadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz. Danıştay'da bir dava yürümektedir, temmuz ayı içerisinde bununla alakalı bir karar verilecektir. Mesele araştırmanın ötesine geçmiştir. Karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır." mesajını verdi.

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