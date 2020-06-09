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Haberler Gündem Şırnak ve Elazığ'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

ve 'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

'ın ve 'ın Arıcak ilçesi kırsalında jandarma komutanlıklarınca yürütülen operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi. yaptığı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şınak Silopi kırsalında, ’nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiş, 2 terörist de silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Şırnak ve Elazığ'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

09.06.2020, 08:51 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020,09:26

Şırnak'ın Silopi ve Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında jandarma komutanlıklarınca yürütülen operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak ve Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şınak Silopi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada, 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Böylece Şırnak ve Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

'TERÖR BU ÜLKENİN KADERİ OLMAKTAN ÇIKIYOR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, toplamda teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, "Yurt içi toplam terörist sayısı 445'e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşaallah. Biraz daha sabır ve gayret." ifadelerini kullandı.

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