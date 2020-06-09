Haberler Gündem Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün bir kez daha toplandı. Aylar sonra ilk kez yüz yüze gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda alınan kararları ise herkes merak ediyor. Başkan Erdoğan toplantı sonrası açıklama yapacak.

09.06.2020, 18:49 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020,18:50