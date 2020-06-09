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Haberler Gündem Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Son dakika: 'da kritik toplantı! açıklama yapacak

Başkan 'ın başkanlığında bugün bir kez daha toplandı. Aylar sonra ilk kez yüz yüze gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda alınan kararları ise herkes merak ediyor. toplantı sonrası açıklama yapacak.

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Başkan Erdoğan açıklama yapacak

09.06.2020, 18:49 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020,18:50

CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs süreci hakkındaki yeni gelişmeler ve gündem hakkında önemli açıklamalarda bulunacak.

65 YAŞ ÜSTÜ İLE 18 YAŞ ALTINA 'ESNETME'
65 yaş üstü vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar için uygulanan sokağa çıkma izinleri de değerlendirilecek. Toplantıdan esnetme kararı çıkması bekleniyor.

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