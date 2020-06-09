Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs süreci hakkındaki yeni gelişmeler ve gündem hakkında önemli açıklamalarda bulunacak.
65 YAŞ ÜSTÜ İLE 18 YAŞ ALTINA 'ESNETME'
65 yaş üstü vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar için uygulanan sokağa çıkma izinleri de değerlendirilecek. Toplantıdan esnetme kararı çıkması bekleniyor.
Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Başkan Erdoğan açıklama yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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