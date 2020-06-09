  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: İzmir'de korkutan deprem

Son dakika: 'de korkutan

Son dakika... Merkez üssü olan ve Manisa dahil birçok çevre ilde hissedilen 3.8 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Son dakika: İzmir'de korkutan deprem

09.06.2020, 19:02 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020,20:04

İzmir'in Menderes ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Torbalı ve Gaziemir ilçelerinde de hissedildi.

İZMİR SALLANDI

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, İzmir'in Menderes ilçesinde saat 18:44'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.63 olarak duyuruldu.

SON DEPREMLER

18:44:06 38.2640 27.23137.1 -.- 3.8 3.6 YESILKOY-TORBALI (IZMIR) 08:24:22 39.0977 27.8297 6.3 -.- 2.3 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
07:27:58 39.0935 27.8122 9.4 -.- 2.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
05:46:21 34.0248 25.6723 5.0 -.- 3.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
04:21:24 38.3153 38.7525 6.2 -.- 1.3 -.- SARIOT-KALE (MALATYA)
04:01:09 38.7397 43.1703 17.4 -.- 1.4 -.- VAN GOLU
03:32:57 36.0805 27.6322 6.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
03:32:05 36.0497 27.6253 17.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
02:16:08 38.1645 32.0007 3.9 -.- 2.3 -.- GOKCEYURT-ILGIN (KONYA)
00:28:24 38.8653 23.8623 24.1 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: İzmir'de korkutan deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA