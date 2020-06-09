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Son dakika: İzmir'de korkutan deprem

Son dakika... Merkez üssü İzmir olan ve Manisa dahil birçok çevre ilde hissedilen 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

09.06.2020, 19:02 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020,20:04