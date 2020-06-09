Son dakika: İzmir'de korkutan deprem

İzmir'in Menderes ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Torbalı ve Gaziemir ilçelerinde de hissedildi.
İZMİR SALLANDI
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, İzmir'in Menderes ilçesinde saat 18:44'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.63 olarak duyuruldu.
SON DEPREMLER
18:44:06 38.2640 27.23137.1 -.- 3.8 3.6 YESILKOY-TORBALI (IZMIR) 08:24:22 39.0977 27.8297 6.3 -.- 2.3 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
07:27:58 39.0935 27.8122 9.4 -.- 2.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
05:46:21 34.0248 25.6723 5.0 -.- 3.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
04:21:24 38.3153 38.7525 6.2 -.- 1.3 -.- SARIOT-KALE (MALATYA)
04:01:09 38.7397 43.1703 17.4 -.- 1.4 -.- VAN GOLU
03:32:57 36.0805 27.6322 6.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
03:32:05 36.0497 27.6253 17.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
02:16:08 38.1645 32.0007 3.9 -.- 2.3 -.- GOKCEYURT-ILGIN (KONYA)
00:28:24 38.8653 23.8623 24.1 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN
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