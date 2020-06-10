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milislerine eğitimi

Hafter milislerine Pantsir eğitimi
Giriş Tarihi: 10.6.2020

Libya'da Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri subaylarının Hafter milislerine Rus yapımı Pantsir-S1 hava savunma sistemleriyle ilgili eğitim verdiği görüntüler ortaya çıktı. Eğitim görüntülerini Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi paylaştı. Geçtiğimiz günlerde BAE'nin Hafter milislerine temin ettiği çok sayıda Pantsir, başkent Trablus'un çevresindeki bölgelerde UMH güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti. Öte yandan Libya'da silahlı gruplar 2 gün önce üretime başlayan ülkenin en büyük petrol sahası Şerara'ya baskın düzenledi. Silahlı kişilerin petrol sahası çalışanlarının üretimi durdumaları için tehditlerde bulundukları kaydedildi.

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