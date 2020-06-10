Trump, ABD polis teşkilatına sahip çıktı

Trump, "Güvenlik güçlerimiz sayesinde artık ülkemizde daha az suç işleniyor. Ben bununla gurur duyuyorum. Polis teşkilatımızı dağıtmıyoruz, mali kaynaklarını da kesmiyoruz. Polislerimizi terhis etmiyoruz" ifadesini kullandı. Trump, polis teşkilatındaki sıkıntıların giderilmesi için de çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Floyd'a olanlar gibi şeylerin bir daha olmaması için, daha kibar bir tarzın nasıl sağlanacağı konusunda tartışıyoruz. Ancak, dünyadaki en iyi güvenlik güçlerinden vazgeçemeyiz" görüşünü paylaştı.



FLOYD İÇİN 3. TÖREN

Öte yandan George Floyd için son yolculuğuna uğurlanacağı Texas eyaletine bağlı Houston şehrinde üçüncü cenaze töreni düzenlendi. Floyd'u anmak isteyen binlerce kişi Fountain of Praise Kilisesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Floyd'un cenazesi 6 saat boyunca sevenleri tarafından ziyaret edildi. George Floyd'un cenazesi, törenin ardından Houston'daki Memorial Gardens Mezarlığı'na defnedilecek.