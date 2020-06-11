Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavürüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, "Test sayısında 2,5 Milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların %85'i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. "Virüsün etkisi azaldı" yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin." dedi.

Test sayısında 2,5 Milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların %85'i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. "Virüsün etkisi azaldı" yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/BCbGbRGpGP — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2020

İZMİR'DEKİ VAKA SAYILARI DÜŞÜYOR

Bakan Koca geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Genel olarak söylemem gerekirse; özellikle vaka sayısının yüzde 60 oranında olduğu İstanbul'u biliyoruz. İstanbul, İzmir gibi illerimizde vaka sayılarının azaldığını, hastane yükünün azaldığını rahat söyleyebiliriz. Her geçen gün özellikle 1 Haziran sonrası dahil olmak üzere Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da giderek kısmi artışın olduğunu söyleyebiliriz. Hareketlililiğin getirdiği, maske kullanmamak noktasını gösteren bir durum. Kültürel, sosyal, nişan gibi benzer etkinlikler sonrası artışın daha fazla olduğunu görüyoruz. Buralarda filyasyon çalışmalarımızı yoğunlaştırmış durumdayız. Vatandaşımız daha hassas davranmasını, tedbirler konusunda katı davranmak zorunda olduğumuzu söylemek istiyorum. Ankara'da bugün itibarıyle düşüşe geçmiş oldu. Konyamızda aynı şekilde bir fabrika ve iki yerleşim yerinde yapılan tarama sonrası bir yükselişin olduğunu gördük, bugün itibarıyle Konya'da düşüşün olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle toplu alanlarda, sosyal, kültürel durumlarda mutlaka mesafe kuralına, herkesin maskeli olmasını, el hijyenini mutlak surette dikkat etmemizin altını çizerek vatandaşımıza hatırlatmak istiyorum." demişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: İzmir'de vaka sayısı azalıyor