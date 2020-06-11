Ulaştırma Bakanlığı otobüs fiyatlarıyla ilgili düzenlemeye gidiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şehirlerarası otobüs fiyatlarında yüzde 30-40 indirim öngören bir tebliğ hazırladı. Tebliğin birkaç gün içinde Resmi Gazete'de yayımlanması ve yayımlanmadığı an yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylelikle bilet fiyatları düşecek.

OTOBÜSTE TAVAN FİYAT DELİNMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla getirilen seyahat kısıtlaması ve otobüslerde yolcu sayısının azaltılması uygulamalarının ardından bazı firmaların çok yüksek ücretlerle yolcu taşıması üzerine Bakanlığın duruma el koyduğunu belirterek, "Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması getirdik. Böylece hem vatandaşlarımızın haklarını güvenceye aldık hem de firmaların artan maliyetlerin altına ezilmesi engelledik." demişti. Ancak geçen süreçte fırsatçı firmalar tavan fiyatı deldi.

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