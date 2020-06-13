Askeri belgeleri de temin etmiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Siyasal ve askeri casusluk' soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Uğur Yıldız ve TSK personeli E.B. ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. 'Zincirleme Olarak Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama' suçundan tutuklanan Yıldız'ın E.B. ile yalnızca telefonda görüşmediği, aynı zamanda belge de temin ettiği belirlendi.

YILDIZ VE E.B. TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca sorgulanan şüphelilerden mahkemeye sevk edilen Yıldız ve E.B. tutuklanırken, İsmail Dükel ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Edinilen bilgiye göre, 13 Kasım 2019 günü TSK personeli E.B. ile ilgili 'Gizli kalması gereken operasyonlara ait bilgileri telefonla dışarıya çıkarttığı kanaatindeyim' şeklinde bir ihbar üzerine şüphelinin telefonları dinlemeye alındı. E.B.'nin GSM hattı 2 Aralık 2019-2 Şubat 2020 tarihleri arasında dinlendi. Bu dinleme esnasında şüphelinin Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Uğur Yıldız ile görüştüğü belirlendi. Şüpheli E.B'nin Yıldız'a devletin gizli kalması gereken bilgileri aktardığı tespit edildi.

ASKERİ OPERASYONLARI SÖYLEDİ

Yapılan görüşmelerde E.B'nin, Türkiye'nin İdlib'deki gözlem kuleleri, operasyon birlikleri, birliklerin bağlı olduğu komutanlıklar, askeri kimliğini referans olarak kullanarak halen Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunan etnik ve dini referanslı terör örgütleri ile devletin işbirliği yaptığı şeklinde bilgiler aktardığı belirlendi. Şüpheli E.B'nin 20 Aralık 2019 günü Oğuzhan isimli şahısla yaptığı görüşmede, Müyesser Uğur Yıldız tarafından yayımlanan TSK ile ilgili yazıların kendisine ait olduğunu ifade ettiği de öğrenildi. Yine aynı TSK personelinin, 30 Aralık 2019 tarihinde Yıldız ile yaptığı görüşmede, "Özgür Suriye Ordusuna bağlı askerlerin Libya'ya götürüldüğü" bilgisi verdiği anlaşıldı. Bu bilgiler üzerine Yıldız'ın 23 Şubat 2020'de "Suriye Milli Ordusu' ne zaman, nasıl ve hangi sıfatla Libya'ya gitti" başlıklı haber yayımladığı belirlendi. Ayrıca E.B'nin 13 Ocak 2020 tarihinde Yıldız ile yaptığı görüşmede, "Libya'da görevlendirilen birliklerin komutanının (isim verilmiş) Libya'ya gittiği" bilgisini verdiği anlaşıldı. Şüpheli Yıldız'ın ise 20 Ocak 2020 tarihinde "Libya'ya hangi komutan gitti. Yerine kim geldi" başlıklı haber yayımlandığı belirlendi.



PEHLİVAN VE TERKOĞLU DA CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

LİBYA'DA şehit olan MİT görevlilerini deşifre ettikleri gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde ODA TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alınmış, ikili 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Son olarak da ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Uğur Yıldız, Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve İstanbul'da 1. Ordu Komutanlığı'nda görevli Astsubay E.B. isimli şüpheli de gözaltına alınmıştı.



TSK MENSUBU E.B'DEN 3 KEZ EVRAK İSTEMİŞ

TSK mensubu E.B'nin savunmasında, "Müyesser Uğur Yıldız, benden 3 kez evrak istedi. Bunlardan birincisi, şehit töreni yönetmeliği değişikliği, ikincisi Kanal İstanbul projesi kapsamında konumu değiştirilecek kışlalar ve General Hamza Günalp Kışlası'nın taşınma işlemi, üçüncüsü ise Suriye sınırındaki askerlerin karıştığı disiplinsizliklerle ilgili rapor istedi. Son raporu Whatsapp'tan gönderebileceğimi söyledi. Ben de kendisine 'Senin Whatsapp kullanmadığını biliyorum' dedim. Bana, 'Eşimin Whatsapp'ı var, oraya gönder' dedi. Ayrıca bir adres verdi, posta yoluyla göndermemi istedi..." dediği saptandı