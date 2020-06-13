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Başkan Erdoğan'dan paylaşımı

Başkan , Twitter hesabından vefatının 33.yılı münasebetiyle mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Vefatının 33. yıl dönümünde edebiyatımızın müstesna isimlerinden kıymetli mütefekkir #'i rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı

13.06.2020, 20:17

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatının 33. yıl dönümünde edebiyatımızın müstesna isimlerinden kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i rahmetle ve hürmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Meriç'in; "Bizler ki aynı kitaba baş eğmiş insanlarız. Bizden ala akraba mı olur?" dizelerine de yer verildi.

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