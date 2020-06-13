Başkan Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatının 33. yıl dönümünde edebiyatımızın müstesna isimlerinden kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i rahmetle ve hürmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Meriç'in; "Bizler ki aynı kitaba baş eğmiş insanlarız. Bizden ala akraba mı olur?" dizelerine de yer verildi.