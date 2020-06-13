  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan, 'Cemil Meriç' paylaşımı

'tan, '' paylaşımı

, yazar 'in vefatının 33'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan, 'Cemil Meriç' paylaşımı

13.06.2020, 14:20

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yazar Cemil Meriç'in vefatının 33'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki mesajında, "Kaybolan hafızamızı yeniden inşa etmek uğruna gözlerini feda eden büyük mütefekkir Cemil Meriç" ifadesini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan, 'Cemil Meriç' paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA