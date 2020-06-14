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Başkan Erdoğan'dan Jandarma Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü mesajı

Başkan , terörle mücadeleden asayişe, düzensiz göçle mücadeleden trafik güvenliğine kadar gece gündüz fedakarca hizmet veren Jandarma Genel Komutanlığının, modernizasyon ve yeniden yapılanma çalışmaları, iyi eğitimli, disiplinli, donanımlı personeliyle vatandaşlarla iç içe başarılı çalışmalara imza attığını, suç ve suçluya göz açtırmadığını bildirdi.

Başkan Erdoğan'dan Jandarma Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü mesajı

14.06.2020, 16:32 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020,16:34

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mesajında, devletin en köklü kurumlarından biri olan, vatandaşların huzur ve refahının sağlanmasında önemli rol oynayan Jandarma Genel Komutanlığı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimizin birliğini korumak ve devletimizin bekası için yüksek bir vazife şuuruyla, kahramanca görev yapan Jandarma Genel Komutanlığımız, üstlendiği tüm görevlerde milletimizi gururlandırmaktadır. Terörle mücadeleden asayişe, düzensiz göçle mücadeleden trafik güvenliğine kadar gece gündüz fedakarca hizmet veren Jandarma Genel Komutanlığımız, modernizasyon ve yeniden yapılanma çalışmaları, iyi eğitimli, disiplinli, donanımlı personeliyle vatandaşlarımızla iç içe başarılı çalışmalara imza atmakta, suç ve suçluya göz açtırmamaktadır. Bu düşüncelerle Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıldönümünde, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum."

AA

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