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Haberler Gündem Elbise dolabındaki özel bölmeden FETÖ’cü çıktı

Elbise dolabındaki özel bölmeden ’cü çıktı

Elbise dolabındaki özel bölmeden FETÖ’cü çıktı
Giriş Tarihi: 14.6.2020

Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, haklarında arama kararı bulunan FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Örgüte ait bazı hücre evlerine düzenlenen baskında 5 şüpheli yakalandı. Şahıslardan biri, yatak odasındaki elbise dolabının içine özel olarak tasarladığı gizli bölmede yakalandı.

Operasyonda örgütsel ve dijital materyaller ile altın ve para ele geçirildi. İfadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

■ ATA GÜNDÜZ KURŞUN

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