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‘Oğlumun kollarımda ölmesini istemiyorum’

‘Oğlumun kollarımda ölmesini istemiyorum’
Giriş Tarihi: 14.6.2020
Aydın'da ciğerlerine süt kaçan ve oluşan kanamadan dolayı kalbi duran 6 aylık Yakup Efe Ertürk, minik bedeniyle yaşam savaşı veriyor. Yaşadığı beyin hasarı sonucu emme ve yutkunma yetisi kaybolduğu için burnundan hortumla beslenen bebek, yetersiz beslenmeden dolayı günden güne eriyor. Oğlunun yaşaması için tek çarenin 6 ay içinde kök hücre nakli olduğunu belirten anne Nil Kader Ertürk, "Oğlumun kollarımda eriyerek ölmesini istemiyorum. Ne olur yardım edin" diyerek yetkililere seslendi.

KUCAĞIMDA HER GÜN ERİYOR
Pazarcılıkla ailesini geçindiren baba Kenan Ertürk, "Pandemi nedeniyle kamu hastanelerinde kök hücre nakli yapılamadığını öğrendik. Özel hastanede ise 6 seans için 150 bin lira istendi. Bu parayı benim bulabilmem imkansız" derken, İstanbul'da yakınlarının yanında kalan ve oğlu için müjdeli haberi bekleyen anne Ertürk, "Oğlum yeni doğmuş bebekten farksız. 8-9 kilo olması gerekirken şu an 4 kiloda. Her saat başı boğulmasın diye tükürüğünü ve salyasını temizliyorum. Yavrumun kollarımda can çekişerek ölmesini istemiyorum, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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