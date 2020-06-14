Son dakika: İstanbul Havalimanı 3. Pisti açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar

Başkan Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda iniş ve kalkış kapasitesini artırmak amacıyla yapılan üçüncü pistin, Devlet Konukevinin ve caminin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, yeni havalimanının İstanbul'un dünya markası vasfını bir adım ileriye taşıyacağını söyledi. Hizmete girdiği tarihten itibaren ülkenin gururu haline gelen İstanbul Havalimanı'nın üçüncü bağımsız pistine, ikinci kulesine ve yeni taksi yoluna kavuştuğunu belirten Erdoğan, ayrıca havalimanı bünyesinde yer alan tesislerden Devlet Konukevi ile caminin açılışlarını da bu vesileyle gerçekleştireceklerini kaydetti.

* Salgın sebebiyle verilen arayı bir kenara bırakarak ifade etmek gerekirse İstanbul Havalimanı'ndan ulaşılamayacak önemli merkez bulunmuyor. Küresel ve bölgesel hava ulaşımında yeni dönem başladı. Kimi ülkeler zahmetsizce elde ettikleri doğal kaynaklarla büyürken biz kendi modellerimizi kendimiz oluşturuyoruz. Kamu özel ortaklı projelerin en başarılarını yapan ülke olarak çıtayı her geçen gün daha da yukarı taşıyoruz. Devlet konuk evi ve camimizin hizmete girmesiyle havalimanımızın iki önemli eksiğini de tamamlıyoruz.

İSTANBUL HAVALİMANI 2023 HEDEFLERİMİZİN SEMBOLLERİNDEN BİRİDİR

* 18 yıl önce iktidar görevini üstlenirken ülkeyi 4 sütun üzerinde yükseltme sözü vermiştik. eğitim, sağlık, adalet ve emniyetti. Bu 4 alan üzerine enerjiden tarıma sanayiden ticarete kadar ilave hizmetlerle verdiğimiz sözü tuttuğumuzu görüyoruz. İstanbul Havalimanı 2023 hedeflerimizin sembollerinden biridir. Havayolu yolcu sayısı 34 milyonu bulmuyordu geçen sene 209 milyon olarak gerçekleşti. Havalimanı sayımız 26'yken 56'ya çıkardık. Terminallerimizin yolcu kapasitesini 60 milyondan 318 milyona yükselttik. Kargo kapasitemiz 2500 ton seviyelerini buldu. Yurtdışında 60 noktadan 350 noktaya uçuşlarımızı çıkardık. Cirosunu 165 milyar dolara çıkardık.

* Karayollarında ise bölünmüş yol uzunluğunu 6.100 kilometreden 27.200 kilometrenin üzerine çıkardık. Otoyollarımızdaki ağımızı 3100 kilometrenin üzerine, tünel sayımızı 395'e uzunluğunu 523 kilometreye yükselttik. 1213 kilometre yüksek hızlı demiryolu hizmet veriyor. 2 bin kilometreye yakın hızlı tren hattı inşası sürüyor. 11600 kilometrelik hattı da yeniledik.

TÜRKİYE'DE İLK, AVRUPA'DA İKİNCİ

Yeni pistin faaliyete geçmesi ile birlikte iç hat uçuşlarında mevcut taksi sürelerinde yaklaşık yüzde 50 oranında bir azalma yaşanacak ve ortalama uçak iniş süresi 15 dakikadan 11 dakikaya, ortalama uçak kalkış süresi ise 22 dakikadan 15 dakikaya inecek. Pist ile birlikte İstanbul Havalimanı, bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye'de ilk, Avrupa'da Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan sonra ikinci havalimanı konumuna yükselecek.

YEŞİLKÖY VE SANCAKTEPE'YE HASTA UÇAKLA GELECEK UÇAKLA GİDECEK

Yol, su medeniyettir. Yolunuz suyunuz yoksa medeniyetten bahsedemezsiniz. İşte sağlık turizminde başka bir adım attık. Yeşilköy'de. Uçaklar inecek hemen yaya yoluyla hastaneye gidecek. Oradan da yine uçağıyla dönecek. Sancaktepe aynı şekilde.

İSTİKRARSIZLIK İÇİN ÇIRPINANLARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Bu süreçten de Allah'ın izniyle çok kısa zamanda eski huzurlu günlerimize döneceğiz inşaAllah. Ancak maske mesafe temizlik bu üç kurala eksiksiz riayet etmemiz lazım. Büyük dönüşüm dönemlerini Türkiye daha önce değerlendirememişti. Bu defa inşaAllah böyle olmayacak. Her ne kadar ülkemizi birileri istikrarsızlık batağına çekmek için çırpınsa da buna fırsat vermeyeceğiz.

MİLLETİMİZ 18 YILDIR TARAFINI HİÇ DEĞİŞTİRMEDİ

Devir hizmet siyaseti devridir. Yalanla iftirayla aldatmacayla yapılan siyasetin sonu hüsranla neticelenmeye mahkumdur. İşte bunun için milletimiz 18 yıldır tarafını hiç değiştirmedi. Eğer milletimiz bir gün bizden daha fazla hizmet edeceğine inandığı birilerini göreve getirirse bundan ancak mutluluk duyarız. İşte o zamana kadar aşkla, heyecanla hizmet etmeye, eser üretmeye devam edeceğiz. Emeği geçenleri şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla.

ERDOĞAN'IN VERDİĞİ KALKIŞ İZNİYLE ÜÇ UÇAK AYNI ANDA KALKIŞ YAPTI

Başkan Erdoğan'ın verdiği kalkış izniyle İstanbul Havalimanı'ndaki üç ayrı pistten TK1453, TK1923 ve TK2023 uçakları aynı anda havalandı.