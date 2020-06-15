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Haberler Gündem AK Parti MYK toplantısı başladı

toplantısı başladı

Gelen son dakika haberine göre; Merkez Yürütme Kurulu, Başkan liderliğinde başladı. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalar yapacak.

AK Parti MYK toplantısı başladı

15.06.2020, 15:26

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 14.40'ta başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MYK'da, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı alınan tedbirler, Libya'daki gelişmeler, parti ve Meclis çalışmaları ele alınacak.

Toplantıda, Tanıtım ve Medya Başkanlığı sunum yapacak. Ayrıca, Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunlarında Yapılacak Değişiklikler değerlendirilecek.

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