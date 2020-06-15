Ferdi Tayfur'un eski eşi Oyuncu Necla Nazır’a dolandırıcı şoku

Şarkıcı Ferdi Tayfur'un eski eşi ve oyuncu Necla Nazır, İstanbul Emirgan'da bulunan evini satışa çıkardı. Nazır 3 milyon dolar istediği evi üzerinden bilgilerini kullanarak sahte sözleşme hazırlayan ve bu şekilde kendisini dolandırmaya çalışan Şahin T. isimli bir şüphelinin olduğunu ileri sürerek savcılığa başvurdu.

Nazır, şüphelinin kendi adına sahte sözleşme hazırlayarak evi 4 milyon liraya satıyormuş gibi göstermeye çalıştığı ileri sürdü. Şikayetçi olan ünlü ismin suç duyurusu ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Necla Nazır skandal olayı şu şekilde anlattı:

"3 MİLYON DOLARA SATIŞA ÇIKARDIM"

"Emirgan'daki ikametimi 3 milyon dolar karşılığında satışa çıkardım. Ancak herhangi bir siteye ilan vermedim. Sadece aile dostum emlakçı Aziz Doğan'a söyledim. 5 yıldır evi satma düşüncesindeyim. Evime müşteri çıktı. Aziz Doğan beni aradı ve eve müşteri çıktığını, eve bakmak istediklerini söyledi. Daha sonra evime emlakçı ve 4-5 kişi geldi. Emlakçı ve birkaçı evi gezdiler. Evi alacak olan şahıs 'tamam ben bu evi satın alıyorum' dedi ve evden ayrıldılar.

AKRABASI ARAYINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Daha sonraki günlerde Aziz Doğan ile görüştüm. Evime gelen şahıslar evi almak istediler. Kapora işleriyle ilgilenmesi için Aziz beye söyledim. Bu olaydan sonra akrabamız beni aradı ve evin 4 bin liraya satılacağını, benim de satacak olan şahısta vekaletim, sözleşmem olduğunu söyledi. Ona da Emirgan'da bulunan emlakçı şahısların söylediğini söyledi. Ben de 'yok öyle bir şey, ben evi 3 milyon dolara pazartesi günü satıyorum, 4 milyon lira nereden çıktı, kimseyle de herhangi bir sözleşme, vekalet vermedim' dedim ve telefonu kapattım.

SAHTE EVRAK DÜZENLENDİ

Sonrasında Aziz Doğan'ı telefonla aradım ve akrabamın söylediklerini ona da söyledim. Doğan bana Şahin T. isimli emlakçı olduğunu düşündüğünü ve evi satın almak için gelen kişinin emlakçısı olduğunu düşündüğü için evin bilgilerini ve benim bilgilerimi mesaj olarak Şahin T.'ye göndermiş. Bu bilgileri Şahin T. kendisi tapudan araştırma yapmak için ve evi ona göre satın almak için istemiş. Alıcı olduklarını düşündüğümüz için Aziz Bey bilgileri mesaj olarak Şahin T.'ye göndermiş. Evime Benan isimli emlakçı tekrar geldi ve adıma düzenlenen ve altında iki şahit ismi de bulunan Şahin T.'ye elden teslim edildiğini gösteren sahte bir evrak gösterdi.

Bu sözleşmenin altında benim ismim 'Nejla Nazır' olarak yazılmış ve benim imzam olmadığı halde ben yapmışım gibi gösterilerek adıma sahte evrak düzenlenmiştir. Benan da bana 'ortada böyle bir sahte evrak var, sizin bilginiz var mı' diye sordu. Ben de 'ne evrakı benim bilgim yok, kimseye de sözleşme yapmadım' dedim.

Ortada bir dolandırıcılık konusu olduğunu anladım ve şikayetçi oldum. Kimseye rızam olmadan ve imzam olmadan satış yetkisi vermedim. Böyle bir sözleşme de yapmadım. Benim evimin değeri 3 milyon dolardır. Bilgilerimi kullanarak hem beni hem de evi alacak olan şahsı dolandırmaya çalışan Şahin T.'den ve işbirliği içerisinde olabilecek şahıs ya da şahıslardan şikayetçiyim."

DİLEK YAMAN / SABAH