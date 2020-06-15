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Son dakika: Emniyet Müdürü Çalışkan’a yeni görev

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Atama kararı yayımlandı. İstanbul’un yeni emniyet müdürü ise Müdürü oldu.

Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan’a yeni görev

16.06.2020, 02:16 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020,02:17

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a yeni bir görev verildi. Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre, İstanbul Emniyet Müdürü olarak Adana il Emniyet Müdürü Zafer Aktaş atandı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş

Adana İl Emniyet Müdürü ise Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci oldu.

Kahramanmaraş Emniyet Müsürlüğü'ne ise Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu atandı.

Niğde İl Emniyet Müdürü ise Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş oldu.

Gümüşhane Emniyet Müsürlüğü'ne ise Polis Başmüfettiişi Celal Taşçı atandı.

NAZİF KARAMAN / SABAH

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