Sözleşmeli öğretmen sözlü sınavı ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu? Atama sonuçları ne zaman belli olacak?

Sözleşmeli olarak görev yapmaya hazırlanan binlerce öğretmen, mülakat sınavlarının ne zaman yapılacağını ve atamaların ne zaman sonuçlanacağını araştırıyor. Öğrencilerine kavuşmak ve mesleğine başlamak için heyecanlanan öğretmen adayları, sabırsızlıkla sözlü sınavı bekliyor. Peki, Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu? Atama sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Mülakat yerleri henüz açıklanmadı. Sınav merkezlerinin ilanının 22 Haziran tarihinde duyurulacağı belirtildi.
SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 6 - 25 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.
Sonuçlar ise 28 Temmuz 2020 tarihinde erişime açılacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ TARİHİ
Atama Tercihlerinin Alınması 31 Ağustos 2020 - 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI
Atama Sonuçları 8 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.
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