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Sözleşmeli öğretmen sözlü sınavı ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu? Atama sonuçları ne zaman belli olacak?

Sözleşmeli öğretmenlik için atama bekleyenlerin gözü bu haberde. Binlerce öğretmen adayı sözleşmeli öğretmenlik için mülakat sınavlarının ne zaman yapılacağını ve diğer tüm detayları merak ediyor. Peki, Sözleşmeli öğretmen sözlü sınavı ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu? Atama sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

16.06.2020, 17:13 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020,17:19