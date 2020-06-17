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11 kanlı eylemin failleri yakalandı

11 kanlı eylemin failleri yakalandı
Giriş Tarihi: 17.6.2020

Hatay Valiliği, 11 bombalı eylemi gerçekleştiren 7 YPG/PKK terör örgütü mensubunun Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Afrin koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 3 araç yakma eylemi, 11 farklı bombalı eylemi gerçekleştiren PKK/ YPG terör örgütü mensubu 7 şahıs Afrin merkezde bulunan 2 hücre evine yapılan operasyon sonucu yakalandığı ifade edildi. Hücre evinde yapılan aramada 25 kilo TNT, 8 adet elektrikli kapsül ile parça tesiri amacıyla özel olarak ufaltılmış metal çivi parçaları olan bomba yapım malzemeleri ele geçirildi.

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