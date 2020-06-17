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Haberler Gündem 4’le başladı şu anda 800 koyunun sahibi

4’le başladı şu anda 800 koyunun sahibi

4’le başladı şu anda 800 koyunun sahibi
Giriş Tarihi: 17.6.2020

Kayseri'nin Talas ilçesinde, 16 yıl önce 4 koyun ile besiciliğe başlayan Mustafa Çalıksoy, şimdi 800 küçükbaş hayvanın yetiştiriciliğini yapıyor. İlçeye bağlı Başakpınar Mahallesi'nde oturan Çalıksoy, Milli Emlak Müdürlüğü'nden kiraladığı arazisinde besicilikte geldiği noktanın sevincini yaşıyor. Çalıksoy, ailesinin geçimini yetiştirdiği koyunlar ile sağlıyor. Çalıksoy'u ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Bu bölgenin koyunculuğa elverişli olması işletmenizde koyunlarınızı gündüz otlatıp gece içeri almanızı sağlıyor. Bu da çiftçimizin maliyetini düşürüyor. Böyle tesislerin ilimizde olduğunu görmekten mutluyuz" dedi.

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