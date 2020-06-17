Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından kalleşçe şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmenimiz #NecmettinYılmaz kardeşimizi şehadetinin 3. yıl dönümünde rahmetle anıyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 17, 2020
Ebediyete irtihal etmiş, istikbalimizin mimarı tüm öğretmenlerimizi hürmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/8obHcY1wjp
Başkan Erdoğan anlamlı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmenimiz #NecmettinYılmaz kardeşimizi şehadetinin 3. yıl dönümünde rahmetle anıyorum.
Ebediyete irtihal etmiş, istikbalimizin mimarı tüm öğretmenlerimizi hürmetle yâd ediyorum.
Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak. Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.
Başkan Erdoğan: Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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