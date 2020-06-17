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Başkan Erdoğan: Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak

Gelen son dakika haberine göre; Başkan , terör örgütü tarafından katledilen öğretmen 'ın şehadeti ile ilgili Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak" dedi.

Başkan Erdoğan: Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak

17.06.2020, 17:58

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından kalleşçe şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan anlamlı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmenimiz #NecmettinYılmaz kardeşimizi şehadetinin 3. yıl dönümünde rahmetle anıyorum.

Ebediyete irtihal etmiş, istikbalimizin mimarı tüm öğretmenlerimizi hürmetle yâd ediyorum.

Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak. Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

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