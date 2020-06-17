Başkan Erdoğan’a 15 Temmuz gazisi Başdanışman

Aslan, komiser yardımcısı olarak başladığı görevine sırasıyla, Bursa, Bingöl, Marsilya/ Fransa Başkonsolosluğu, Ankara, Yozgat ve Tunceli ile Emniyet Genel Müdürlüğünün değişik birimlerinde devam etti. Meslek hayatı süresince çeşitli başarı belgeleriyle ödüllendirilen Aslan, 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı olarak atandı.

ASLAN, AĞIR YARALANMIŞTI

15 Temmuz'da hain darbeciler tarafından Jandarma Genel Komutanlığı'nda rehin alınan Aslan, başından vurularak ağır yaralanmış ve geçirdiği operasyonlarla hayata tutunarak "gazi' unvanı almıştı. Aslan'a 15 Temmuz'da gösterdiği kahramanca mücadeleden ötürü Devlet Övünç Madalyası verilmişti.





İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU TEŞEKKÜR ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Turgut Abi, sen bizim kahramanımızsın" dedi.



MERKEL İLE LİBYA GÖRÜŞMESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. İki liderin Doğu Akdeniz ve Libya meselesini masaya yatırdığı görüşmede BM destekli barış süreci konusunda mutabık kalındı.

15 Temmuz Gazisi Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı