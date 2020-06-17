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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Libya mesajı

Hazine ve 'tan mesajı

Hazine ve Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk heyeti olarak 'nın başkenti Trablus'u ziyaret ederek, Libya Başbakanı, Meclis Başkanı ve Maliye Bakanı ile hem siyasi hem de ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konularını konuştuk." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Libya mesajı

18.06.2020, 00:07

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk heyeti olarak Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret ederek, Libya Başbakanı, Meclis Başkanı ve Maliye Bakanı ile hem siyasi hem de ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konularını konuştuk." ifadelerine yer verdi.

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