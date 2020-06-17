Toplumdaki bağışıklık oranlarının hesaplanması için yapılacak antikor testlerinin hangi illerde yapılacağını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı.
Açıklamaya göre testler; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri'de yapılacak.
İlk kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye genelinde 153 bin hanede yapılacağını duyurduğu testlerin uygulanmasına 11 Haziran'da 7 pilot ilde başlanmıştı.
İzmir'de de antikor testi yapılacak! Bakan Varank açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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