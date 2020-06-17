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İzmir'de de antikor testi yapılacak! Bakan Varank açıkladı

Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank antikor testleri yapılacak illeri açıkladı. İller arasında İzmir de var. Bakan Varank "İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri'de antikor testleri yapılacak." dedi.

17.06.2020, 10:47 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020,11:04