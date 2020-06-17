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İzmir'de de yapılacak! Bakan Varank açıkladı

Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank antikor testleri yapılacak illeri açıkladı. İller arasında İzmir de var. Bakan Varank "İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, , Adana, Sakarya, Gaziantep, , Eskişehir, ve 'de antikor testleri yapılacak." dedi.

İzmir'de de antikor testi yapılacak! Bakan Varank açıkladı

17.06.2020, 10:47 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020,11:04

Toplumdaki bağışıklık oranlarının hesaplanması için yapılacak antikor testlerinin hangi illerde yapılacağını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı.

Açıklamaya göre testler; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri'de yapılacak.

İlk kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye genelinde 153 bin hanede yapılacağını duyurduğu testlerin uygulanmasına 11 Haziran'da 7 pilot ilde başlanmıştı.

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