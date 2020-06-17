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Haberler Gündem Kümes Hayvanları Yetiştirme ve Koruma Derneğine "horoz dövüşü" operasyonu

ve Koruma Derneğine "" operasyonu

'in Kemalpaşa ilçesindeki "Kanatlı ve Koruma Derneği" binasına düzenlenen operasyonda, çeşitli para cezaları uygulanırken, dernek başkanı hakkında soruşturma başlatıldı.

Kümes Hayvanları Yetiştirme ve Koruma Derneğine horoz dövüşü operasyonu

17.06.2020, 18:22

Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Kemalpaşa Kanatlı Kümes Hayvanları Yetiştirme ve Koruma Derneği'nde horoz dövüştürüldüğü bilgisine ulaştı.

189 BİN LİRA CEZA

Ekiplerce dernekte yapılan aramada dövüş yaptırılan 20 horoz ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğünce derneğe 78 bin lira ceza uygulandı. Dernek Başkanı H.F. hakkında kumar oynamaya yer temini suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Horoz dövüşlerini izledikleri belirlenen 60 kişiye de toplam 189 bin lira idari para cezası uygulandı.

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