MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör hedefleri yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığından, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti." açıklaması yapıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/eWWwPpJH9c— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 17, 2020
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