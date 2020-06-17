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Haberler Gündem MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör hedefleri yerle bir edildi

: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör hedefleri yerle bir edildi

Milli , ", Pençe-Kaplan tam isabetli atışlarla yerle bir etti." açıklaması yapıldı. Bakanlık açıklamayı Twitter hesabından duyurdu.

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör hedefleri yerle bir edildi

17.06.2020, 14:33 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020,15:04

Milli Savunma Bakanlığından, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti." açıklaması yapıldı.

AA

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